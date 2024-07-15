البعض يقولون لماذا تحزنوا في شهر محرم ؟

الجواب هو :

كـيـف مَــا تـحزنُ فـي شهر بـه

أصـبَـحَتْ آلُ رسـولِ الله قـتلىَ

مَـا انتظارُ الدَّمعِ أَنْ لا يَستَهِلا

أَوَ مَـــا تَـنـظُرُ عَـاشُـورَاءَ هَــلاَّ

هَـــلَّ عَـاشُـورُ فَـقُـم جَــدِّدْ بِــهِ

مَـأتم الـحُزن وَدَعْ شُـرباً وأَكلاَ

كَـيفَ مَا تلبسُ ثوبَ الحزن في

مـأتـمٍ أحــزنَ أمـلاكـاً ورُســلاَ

كـيـف مَــا تـحزنُ فـي يـوم بـه

أصـبَحَتْ فـاطمةُ الـزهراءِ ثَكلاَ

كـيـف مَــا تـحزنُ فـي يـوم بـه

أصـبَـحَتْ آلُ رسـولِ الله قـتلىَ

كـيـف مَــا تـحزنُ فـي يـوم بـه

أُلـبِس الإسـلامُ ثـوباً لَيسَ يُبلاَ

كـيـف مَــا تـحزنُ فـي يـوم بـه

رأسُ خيرِ الخلقِ في رُمحٍ مُعَلاَّ

يَـــوم لا سُـــؤدَدَ إلا وانـقـضى

وحُـــسَــام لِــلــعُـلا إلا وَفَـــــلاَّ

يَــوم نـيران الـقرى قـد أُطـفِئَت

وَرِكــابُ الـمَـجدِ قَـد أوثَـقَ عَـقلاَ

يَـوم بـه الشَمسُ غدت مكسوفة

فــيـه والــبـدرُ بـــه لا يَـتَـجَـلَّى

يَــوم بــه الإِشــراكُ قـد عُـزَّ بـه

وبـــه الإســـلامُ والـتـوحيدُ ذُلاَّ

يَــوم خَــرَّ ابـنُ رسـولِ الله عـن

سَـرجِـهِ لـلـه خـطـبٌ مَــا أجــلاَّ

بـأبـي الـمـقتول عـطشاناً وفـي

كَـفَّيهِ بـحرٌ يُـروِّي الـخلقَ جُملاَ

بـأبـي الـعـاري ثـلاثـاً بـالعرى

ولـقـد كــانَ لأهـلِ الأرضِ ظِـلاَّ

بــأبـي الـخـائـف أَهـلُـوهُ وقــد

كــان لـلـخائف أَمـناً أيـن حَـلاَّ

وبـنـفـسي مَـــن غَــدَتْ نـادبـة

جدَّها والدَّمعُ في الخَدِّ استَهَلاَّ

يَــا مُـصاباً هَـدَّ أركَـانُ الـهُدى

وغــدت فـيـه يَــدُ الآمــالِ شـلاَّ

أَحُـسـيـن فــوق بـوغـاءِ الـثَّـرَى

ويـزيـدٌ فــوقَ تـختِ الـمُلك حَـلاَّ