ما كانت فقط السيدة ماريا القبطية او السيدة صفية امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه واله الوحيدات اللواتي ارتبطن برجال هذا البيت الهاشمي العربي الشريف المزين بالنبوة والمكانة الرفيعة .

فعلى الرغم انهن اما غير عربيات او انهن من اديان واقوام اخرى ، الا ان رسول الله وال بيته صلوات الله عليه وعليهم اجمعين وقع اختيارهم على تلك النسوة فانجبن لهم الذرية الصالحة .

ومنهن السيدة حميدة المصفاة أم الإمام الكاظم ( عليه السلام )

حميدة المصفاة أم الإمام الكاظم ( عليه السلام )

اسمها ونسبها :

السيّدة حميدة بنت صاعد المغربي ، الملقّبة بحميدة المصفّاة .

لنرى مكانتها عند ال بيت النبوة :

السيّدة حميدة أُمّ الإمام الكاظم ، وزوجة الإمام الصادق ( عليهما السلام ) ، وقد اعتنى الإمام الصادق ( عليه السلام ) بتربيتها وتعليمها وتثقيفها حتّى صارت عالمة فقيهة مربِّية ، وعهد إليها بتعليم النساء وتفقيههن وإرشادهنّ إلى أحكام الإسلام وعقيدته ومفاهيمه وأخلاقه .

أصبحت من رواة الأحاديث ، وكان الإمام الصادق ( عليه السلام ) يرجع النساء إليها في تعلّم الأحكام الشرعية ، والسؤال عن المسائل الفقهية وما أشبه .

زواجها من الإمام الصادق ( عليه السلام ) :

قال عكاشة بن محصن للإمام الباقر ( عليه السلام ) : لأيّ شيء لا تزوّج أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقد أدرك التزويج ؟

قال ( عليه السلام ) ـ وبين يديه صرة مختومة ـ : ( سيجيء نخّاس من أهل بربر فينزل دار ميمون ، فنشتري له بهذه الصرّة جارية ) . ففي الزمن الاموي كثر سبي نساء الامازيغ البربر من خيرة قبائلهم وحتى ملوكهم ، وكن يباعون في الاسواق ويتعرضون للاهانة في البلاط الاموي ، الا من ال بيت النبوة عليهم السلام او من صالح المسلمين فانهن كن يعاملون بكرامة عظيمة .

فقال الراوي فأتى لذلك ما أتى( اي بعد مدة من الزمن ) ، فدخلنا يوماً على الإمام الباقر ( عليه السلام ) .

فقال : ( ألا أُخبركم عن النخّاس الذي ذكرته لكم ؟ قد قدم ، فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرّة منه جارية ) .

قال : فأتينا النخّاس ، فقال : قد بعت ما كان عندي ، إلاّ جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأُخرى .

قلنا : فأخرجهما حتّى ننظر إليهما ، فأخرجهما ، فقلنا : بكم تبيع هذه الجارية المتماثلة ؟ قال : بسبعين ديناراً ، قلنا : أحسن ، قال : لا أنقص من سبعين ديناراً .

قلنا : نشتريها منك بهذه الصرّة ما بلغت ، ولا ندري ما فيها ، وكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية قال : فكّوا وزنوا .

فقال : النخّاس : لا تفكّوا فإنّها إن نقصت حبّة من سبعين ديناراً لم أُبايعكم .

فقال الشيخ : ادنوا ، فدنونا وفككنا الخاتم ووزنا الدنانير فإذا هي سبعون ديناراً لا تزيد ولا تنقص .

فأخذنا الجارية فأدخلناها على الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، وكان الإمام الصادق ( عليه السلام ) قائم عنده ، فأخبرنا الإمام الباقر ( عليه السلام ) بما كان ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال لها : ( ما اسمك ) ؟ قالت : حميدة .

فقال ( عليه السلام ) : ( حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة ، أخبريني عنك ، أبكر أنت أم ثيّب ) ؟ قالت : بكر .

فقال ( عليه السلام ) : ( يا جعفر خذها إليك ) ، فولدت خير أهل الأرض موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) .

ما ورد من الثناء عليها :

1ـ قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة ) .

2ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( حميدة مصفّاة من الأدناس كسبيكة الذهب ، ما زالت الأملاك تحرسها حتّى أدّيت إليّ كرامة من الله لي ، والحجّة من بعدي ) .

3ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) عند ولادة الإمام الكاظم : ( يا حميدة بخ بخ حلّ الملك في بيتك ) .

تزويج ابنها الكاظم ( عليه السلام ) :

كانت للسيّدة حميدة جارية اسمها نجمة أو تكتم ، وذكرت السيّدة حميدة أنّها رأت في المنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لها : ( يا حميدة هذه نجمة زوّجيها لابنك موسى ، فإنّه سيولد له منها خير أهل الأرض ) ، فوهبتها له ، فولدت له الإمام الرضا ( عليه السلام ) . ولي عهد الخليفة العباسي المأمون .

وفاتها :

لم تحدّد لنا المصادر تاريخ وفاتها ( عليها السلام ) ، إلاّ أنّها ماتت بعد شهادة زوجها الإمام الصادق ( عليه السلام ) .

الاسلام اعظم من ان يتقوقع في القبلية او القومية متى حضر هذا المفهوم تنتهي مشاكل النعرات القومية التي تثار بين العرب والامازيغ والفرس وغيرهم من القوميات الغير عربية الذين اعتنقوا الاسلام او لديهم استعداد لفهمه ثم اعتناقه .

شارك الخبر: