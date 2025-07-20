مقال مرسل من احمد -فؤاد الغيم

بواسطة: احمد -فؤاد الغيم

يقول تعالى ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾

[ الروم: 17] وفي الحديث

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين) رواه البخاري ومسلم

لذلك جعل الله دعاءه والطلب منه مباشرة من دون نبي مرسل او ملك مقرب او رجل صالح بدون اي واسطه فقط قل يالله.

لله وحده لاشريك له في كل حياتك ومواقفك من دون شريك مبتدأبالثناء على الله وتنزيهه سبحانه ومدحه فهو كما في الحديث يحب المدح سبحاته وهو اهل الثناء والمجد وما دونه عبد لايضر ولاينفع.

على ان الثناء على الله جل جلاله له اصوله فلا يثنى عليه بالطرق التي تشبه الغناء ولابشيئ يناقض التوحيد وافضل الثناء عليه بما ورد في القران والسنه ، وينبغي التأدب غاية الأدب مع الله جل جلاله وتقدست اسماؤه

