اكتشاف مادة في فاكهة الـ “كاكا” تطيل عمر الإنسان وتحارب الشيخوخة

اكتشف علماء أمريكيون مادة طبيعية توجد في العديد من الفواكه والخضراوات يمكنها إطالة عمر الإنسان، وتحد من ظهور علامات الشيخوخة

ووفقا لموقع “EurekAlert”، فإن العلماء أكدوا أن مادة “الفيستين”، التي توجد في بعض الفواكه والخضراوات، كفاكهة “الكاكا”، تؤثر إيجابيا على طول العمر البشري، موضحين أن الخلايا التالفة تتراكم في جسد الإنسان مع تقدم العمر وتسبب التهابات وتفرز موادا تزيد من سوء الأنسجة.

وأوضح العلماء أن جهاز المناعة في مراحل الشباب يستطيع التخلص من الخلايا التالفة، ومع تقدم العمر تنقص هذه القدرة، ولكن مع مادة “الفيستين” يستطيع الجسم تقليل هذه الخلايا مرة أخرى، وقد تم اختبار المادة على الفئران، وأظهرت النتائج تحسنا في صحة القوارض، كما أنها ساعدت في تقليل آثار التقدم في العمر.