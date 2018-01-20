الشخير أثناء النوم .. دليل على أمراض و مخاطر صحية كبيرة قد يشير إليها !

الشخير، هو الصوت الذي يصدر من خلال الأنف والفم أثناء النوم، نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء. وصوته القوي والمزعج، يمكن أن يكون علامة منبهة لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، كما أن الأمر يكون مصحوباً بالاستيقاظ الليلي المتكرر، التبول، النعاس أثناء النهار، الصداع في الصباح، صعوبة التركيز، واضطرابات الذاكرة.

وبحسب موقع صحتي، من أهم الأمراض والمخاطر الصحية الكبيرة التي قد يشير إليها الشخير أثناء النوم:

1- أمراض القلب والجلطات الدماغية

الشخير بقوة وبصوت مرتفع والمترافق بالتوقف عن التنفس لمرات متكررة، يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34% مقارنة مع من لا يعاني من الشخير، في حين تزداد النسبة لتصل إلى حوالي 67% بالنسبة للجلطات الدماغية.

2- السمنة المفرطة

نصف الذين يعانون من الشخير، يعانون من السمنة الزائدة وزيادة الوزن المفرطة بسبب عدم القدرة على التنفس بشكل سليم وصحيّ. وتعاني نسبة 15% من النساء من مشاكل في عملية التنفس خلال النوم، وهذه الظاهرة تزداد وتتفاقم مع تقدم العمر.

3- إرتفاع ضغط الدم

فالذين يعيشون تحت ممرات الطائرات، أو حتى أولئك الذين يتقاسمون أسرتهم مع أشخاص يشخرون بصوت مرتفع أثناء النوم، قد يعانون بالنتيجة من مرض ارتفاع ضغط الدم.

4- مشاكل اللسان والبلعوم

يشير الشخير والفمُ مقفلاً، الى وجود مشكلة في اللسان، أما إن كنتم تشخرون وفمكم مفتوح، فإن المشكلة على الاغلب تحدث بسبب الانسجة في البلعوم.