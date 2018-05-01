اللبن.. لا تقللوا من أهمية تناوله!

كشف علماء أميركيون عن التأثير الإيجابي للبن المخيض الذي يساعد على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب والأوعية الدموية.

وبحسب “روسيبا اليوم”، وجد علماء جامعة أوبورن في ولاية ألاباما أنّ اللبن يتيح التواصل بين القناة الهضمية والدماغ.

كما أنّ اللبن يساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي.

وقد أظهرت دراسات سابقة أنّ الخلل في مستعمرات البكتيريا في الأمعاء (الجراثيم)، يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى نسبة كبيرة من الناس.

وخلال تجارب على الفئران المخبرية، تم تغذيتها باللبن لمدة 9 أسابيع، لاحظ العلماء انخفاض السموم (المرتبطة بتدمير الخلايا) في أجسادها. كما لاحظوا أيضاً انخفاض ضغط الدم الشرياني لديها. لذلك ينصح الأطباء بتناول اللبن المخيض لفوائده العديدة وخاصة لدوره في تخفيض ضغط الدم.