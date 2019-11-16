تعرف على المخاطر الصحية التي تواجه ” النباتيين “

على الرغم من اتجاه العديد من الأشخص إلى اتباع النظام الغذائي النباتي وتجنب تناول اللحوم والدواجن والأسماك .

حيث لا يأكل النباتيون اللحوم والأسماك والدواجن ولا منتجات الحليب والألبان والبيض والجبن وكذلك المنتجات الحيوانية مثل الجيلاتين وهو ما يمكن أن يسبب بعض العوائق الصحية كما كشف عددا من الأبحاث والدراسات .

فأشارت الدراسات إلى أن اتباع النظام الغذائي النباتي له سلبيات كبيرة وخطيرة على صحة الإنسان مثل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

وتتمثل سلبيات النظام الغذائي النباتي في الآتي :

1- صحة الدماغ : حيث يؤدي إلى أزمة الكولين والكولين هو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ ووظائف أخرى وموجود في اللحوم والدواجن .. ويمكن بتناول بعض البيض في الأسبوع أن يساعد في زيادة هذا العنصر لأولئك الذين يدرجون البيض فيما يأكلونه .

2- تساقط الشعر : تبين أن النقص الحاد في البروتينات التي توجد في اللحوم إلى تساقط الشعر .. فاللحوم تحتوي على الحديد وفيتامين ” ب ” والزنك وكلها مهمة لنمو الشعر .. بينما يوجد الحديد في أطعمة مثل الفول المجفف والخضار المورقة ذات اللون الأخضر الداكن إلا أنه من الصعب امتصاص الحديد من نظام غذائي نباتي خالص .

3- مشاكل المزاج : وجدت بعض الدراسات إلى أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية .. ودراسات أخرى كشفت أن تناول اللحم المفروم يحسن الحالة المزاجية بينما وجد البعض الآخر عكس ذلك .

وفي دراسة أخرى قارن الباحثون بين النباتيين والأشخاص الذين يتناولون كل من النباتات والحيوانات ووجدوا أن النباتيين لديهم مستويات من القلق والتوتر أقل من الذين يتناولون اللحوم .

4- خطر السكتة الدماغية : قام الباثون البريطانيون بدراسة تابعوا فيها أكثر من 48 ألف رجل وامرأة ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية منذ حوالي 18 عاما .. وكان النباتيون أقل إصابة بأمراض القلب بنسبة 13% من الذين يتناولون اللحوم لكنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% من الذين يتناولون اللحوم .