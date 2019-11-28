تعرف على مخاطر مرعبة ل ” كتم العطسة “

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية حذر مجموعة من العلماء من ” كتم العطسة ” الذي يلجأ إليها بعض الأشخاص منعا للإحراج وخاصة إن كانوا في أماكن العمل أو في مواقع مزدحمة أو لمنع نشر عدوى البرد أحيانا أخرى .

حيث تحدث ” ميشائيل دييج ” طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني عن المخاطر التي يتسبب بها كتم العطسة فقد يؤدي ذلك إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في الأنف أو أن يؤدي لتمزق في الأذن .

وأضاف موضحا : ” إن الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس وإذا تم سد الأنف لكتم العطس فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج .. على سبيل المثال عن طريق الأذن وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن ” .

وأشار ميشائيل دييج أيضا إلى أن كتم العطس يؤدي إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى مسببا الإصابة بالتهابات مؤلمة وربما ينتج عنه أيضا نزيف الأنف أو نزيف في بياض العين .