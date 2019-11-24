تعرف على 10 مؤشرات لارتفاع نسبة السكر في الدم

هناك اعتقاد من قبل الكثيرين بأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعود فقط إلى تناول الأطعمة أو المشروبات الغنبة بالسكر وخاصة الحلويات .

إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد بل توجد 10 مؤشرات أخرى تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تتمثل في :

1- مشاكل الأسنان : حيث يتواجد الجلوكوز في اللعاب كما يتواجد في الدم .. وعند ارتفاع نسبته يخلق بيئة جيدة لنمو البكتيريا الضارة في الفم ويساعدها على النمو وعندها يتحد مع جزيئات الطعام لتكوين الجير .

2- الصداع : يتسبب الجفاف والعطش الدائم بالصداع وهو الذي ينتج نتيجة للتبول المستمر .

3- التبول بكثرة : فارتفاع نسبة السكر في الدم يدفع الكليتين لضخ المزيد من السكر للتخلص منه .. وهذه العملية تساهم في سحب المياه مع السكر وهو الأمر الذي يدفع المريض للذهاب الى الحمام بكثرة .

4- الغثيان والقيء وحالة من الضياع .

5- تشوش في الرؤية : يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم الى تشوش في الرؤية والتي يتسبب بها السكر الزائد مع قليل من الماء في العدستين بمنتصف العين .

6- العطش الشديد : والذي يعد نتيجة طبيعية للتبول الزائد .

7- الإرهاق : الشعور بالإرهاق بعد تناول وجبة الطعام وخاصة الغنية بالنشويات قد يكون مؤشر على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. ولكن هذه العلامة تختلف بين الأشخاص .

8- التئام الجروح ببطء : حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم الى خلل في قدرة الجسم على علاج نفسه .. ويلاحظ ذلك بشكل أكبر في الجروح التي تحصل في القدمين .

9- سهولة الإصابة بالعدوى : ارتفاع مستوى السكر يصعب على الجسم مقاومة بعض أنواع العدوى ويجعل الإصابة بها أكثر تكررا مما يؤدي إلى المرض الدائم .

10- تنميل اليدين والقدمين .