خمس عادات يمكن أن تطيل العمر 10 سنوات

حدد علماء من جامعة هارفارد وجامعات أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية، خمس عادات تساعد على إطالة عمر الإنسان 10 سنوات إضافية، إذا ما توفرت جميعها

وأكد علماء نفس من جامعة هارفارد، أن التواصل مع الأصدقاء يساعد في إطالة عمر الشخص 5-7 سنوات، مقارنة بالذين يعيشون حياة الوحدة.

كما أن التخلي عن تناول المشروبات الكحولية، حتى الجرعات الصغيرة التي تصل إلى قدح من الجعة يوميا قد يطيل العمر، وفقا لبيانات الكلية الأمريكية للصحة وطب القلب.

كذلك أكد العلماء أن فرص الحياة بعد سن الـ 80 ترتفع لدى الأشخاص الذين يأكلون باعتدال، ولا يتناولون الطعام حتى التخمة.

علاوة على ذلك، أوضحت نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة سانت لويس، أن تناول سعرات حرارية منخفضة باستمرار يؤدي إلى بطء إنتاج الغدة الدرقية لهرمون T3 الذي ترتبط به سرعة عملية الشيخوخة.

ويساعد تناول الفواكه والخضروات بصورة منتظمة يوميا في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

وإلى جانب كل ذلك، يؤكد العلماء على أن أبسط طريقة لإطالة العمر 7-10 سنوات إضافية هي ممارسة التمارين البدنية وعدم التدخين.

المصدر: arabic.rt.com