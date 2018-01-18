دراسة حديثة.. الزبادي بالبروكلي يقي من سرطان القولون صحة

كشفت أن تناول #الزبادي مع البروكولي يساعد في الوقاية وعلاج سرطان القولون.

وأكدت الدراسة أن هناك أطعمة تساعد على الوقاية من #سرطان_القولون.

وأشارت الدراسة إلى أن الزبادي المصنوع من البروكلي يقي من سرطان القولون، وذلك بحسب النتائج الصادرة عن #جامعة سنغافورة.

وأكدت النتائج أن الزبادي بالبروكولي يقتل 75% من #الأورام، وأكثر من 95% من خلايا سرطان الأمعاء.

وذلك لأن البروكلي يحتوي على مادة “سولفوران” التي تكافح السرطان.

ويحتوي اللبن على “بروبيوتيك” #البكتيريا المفيدة للأمعاء.