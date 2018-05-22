شاهد.. مخاطر الإفراط في الطعام في رمضان

الكثير من أي شيء مضرّ بالصحّة ، كذلك تناول الطعام أكثر من اللازم.

بعض مخاطر الإفراط في الأكل تظهر مباشرةً بعد تناول وجبة كبيرة، و بعضها تستغرق عدّة أسابيع أو شهر لتبدأ بالظهور.

هذه اللائحة تتضمن تأثير الإفراط في الطعام على الصحّة:

– عسر الهضم: هو مؤشر واضح على تناول الكثير من الطعام، ويظهر على الفور.

– غازات مفرطة: التهام الكثير من الطعام بسرعة يسبب ابتلاع الكثير من الهواء، الذي ينتقل الى الأمعاء عن طريق الفم.

– رائحة فم كريهة: جفاف اللّسان هو مؤشر أن الشخص يفرط في تناول الطعام بشكل متواصل.

– كسل: تناول كميّة كبيرة من الطعام يسبّب النعاس والتعب.

–مشاكل الجلدة: الأكل المفرط وخاصة الوجبات السريعة تجعل الجسم مليء بالسموم ممّا يسبب بالطفح الجلدي لأن المواد السّامة تخرج من الجسم عبر البشرة.

– إرتفاع معدّل الجلوكوز في الدم ممّا يعرّض الشخص للإصابة بمرض السكري.

–البدانة: من المرجّح أن يزداد وزن الشخص اذا ما اعتاد أن بأكل كمّيات كبيرة من الطعام بشكل دائم، بخاصة اذا لا يمارس الرياضة.

السمنة تتسبّب بأمراض كثيرة كأمراض القلب وتزيد من خطر الإصلبة بنوبة قلبية.