لا تتذوّقي مزيج قالب الحلوى قبل خبزه… والسبب هذا المكوّن المسبب لمرض...

لا تتذوّقي مزيج قالب الحلوى قبل خبزه… والسبب هذا المكوّن المسبب لمرض خطر صحة

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نبّه تقرير نشرته صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية إلى عدم لعق بقايا مزيج الحلويات الذي يتم تحضيره في المنزل، وردّت ذلك إلى احتمال احتواء الطحين غير المخبوز على جراثيم تسبب أمراضاً خطرة مثل الـ”إي كولاي”.

ونقل التقرير عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيراً يفيد بانتشار عدوى بهذا المرض في العام 2016 مصدرها الطحين.

ولفتت الإدارة إلى أن عشرات الأميركيين أصيبوا بجرثومة “إي كولاي” في كنساس. كذلك نبهت وكالة معايير الغذاء البريطانية إلى الخطر نفسه الذي قد ينتج عن تناول مزيج الكعك النيئ.

وقال متحدث باسمها: “ننصح الناس بألا يتناولوا عجين الكعك غير المخبوز إلا في حال كانت تعليمات الجهة المصنعة تشير إلى أنها صحية. ورغم أن أي حالة سالمونيلا أو إي إيكولاي لم تسجل في بريطانيا، فقد شهدت الولايات المتحدة ونيوزيلندا حالات مرضية سببها الطحين، ما يدفعنا إلى الحذر”.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن القضاء على البكتيريا المسببة للمرض من خلال عملية الخبز.