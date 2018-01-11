لا يجب تناول المشروبات الباردة مع الطعام.. والسبب! صحة

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كثيرون هم من يتناولون مشروبات باردة أثناء الطعام أو بعده مباشرة، لهذا السبب يحدث خلل في عملية هضم ​الغذاء​.

وبحسب خبيرة التغذية إيرينا خريستيانوفيتش، أنّ تناول أي مشروب بارد أثناء الطعام أو بعده مباشرة يؤدي إلى عدم هضم الغذاء في المعدة، لأن هذه السوائل تبرّده، في الوقت الذي يجب أن يكون ساخنا.

وقالت: “إذا شرب الشخص ماء مثلجا أو أي مشروب آخر فإن المواد الغذائية تطرد من المعدة بسبب تقلصها المفاجئ. فبدلا من عملية الهضم الاعتيادية التي تستمر عدة ساعات، تتقلص هذه المدة إلى 30 دقيقة فقط. أي أن المواد الغذائية التي لم تهضم بصورة صحيحة وجيدة تنتقل إلى الأمعاء لتبدأ عملية التخمر فيها”.