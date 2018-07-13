لبن الماعز.. “كنز” من الفيتامينات والمعادن

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن لبن الماعز يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعد بديلًا مناسبًا بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من حساسية الحليب البقري، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وبالتالي تقل متاعبهم المتمثلة في الانتفاخ والامتلاء والإمساك

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن لبن الماعز يعد كنزًا من الفيتامينات والمعادن؛ فهو يزخر بفيتامين A وفيتامين C وفيتامين D، وكذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور واليود، بالإضافة إلى حمض اللينوليك وحمض اللينولينيك

المصدر: Ajel.sa