هل يزيل التفاح أضرار التدخين!! صحة

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أعلن باحثون في جامعة جون هوبكنز الأميركية أن تناول ثلاث تفاحات أو حبتين من البندورة الطازجة يومياً يمكن أن يصلح الأضرار الناجمة عن التدخين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن هذا النظام الغذائي يؤدي كذلك إلى إبطاء الشيخوخة الطبيعية للرئتين على مدى 10 سنوات بالنسبة للذين يقلعون عن التدخين. وأوضح الباحثون أن التراجع الطبيعي في وظائف الرئتين يكون أبطأ بين المدخنين السابقين الذين يتناولون غذاء طازجاً يكون التفاح والبندورة مكوناً رئيسياً فيه، ولا يكون معلباً أو معالجاً بصورة صناعية. كما أظهر الباحثون الأميركيون أن الفواكه والخضار الطازجة بصورة عامة تبطئ عملية الشيخوخة.