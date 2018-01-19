9 أضرار رئيسية للملح قد تؤثر على صحتك في حال الإفراط في تناوله صحة

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يُعَدّ الملح أحد أساسيات الطعام، التي لا تخلو منها أي مائدة، ورغم وجود فوائد صحية عديدة له، فإنّ للإفراط في تناوله مشاكلَ صحية عديدة.

وأوضح موقع “womenshealthmag”، تسعة أضرار رئيسة تكمن في الملح، قد تؤثر على الصحة في حال الإفراط في تناوله:

يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يُسَبِّب الأمراض السرطانية.

يزيد من فرص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

يزيد من نسبة الصوديوم في الدم؛ ما يُسَبِّب ضيق الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.

يؤثر على وظائف الكلى ويعرضها للأمراض والمشاكل الصحية.

يسبب التهابات شديدة في جدار المعدة والأمعاء.

يسبب ألمًا شديدًا في جميع أنحاء الجسم والصداع المستمر.

في بعض الأحيان يسبب الضعف الجنسي.

يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام؛ وذلك لأنه يقلِّل نسبة الكالسيوم في الجسم.