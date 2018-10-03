آسيا أرجينتو تقر بممارستها الجنس مع مراهق

اعترفت النجمة الإيطالية، آسيا أرجينتو، بممارستها الجنس مع النجم، جيمي بينيت، عندما كان مراهقا بعمر الـ 17 عاما، في 2013، وهو الاتهام الذي طالما نفته

وألقت أرجينتو باللوم على، جيمي بينيت، وادعت أنه هو من بادر بالرغبة في ذلك، وقالت: “لقد قفز علي فجأة وسرعان ما بادر بممارسة الجنس معي، حيث لم يتسن لي الوقت الكافي للتفكير، إذ كانت الحادثة مفاجئة بالنسبة لي”.

وفي السياق نفسه، صرحت النجمة بأن المراهق برر فعله الغريب عقب الحادثة قائلا: “إنها إحدى رغباتي منذ أن كنت في الـ 12 من العمر، إنك غنيمة ثمينة بالنسبة لي”.

وكان النجم الشاب قد اتهم أرجينتو سابقا بالاعتداء الجنسي عليه، وذلك عندما كان بعمر الـ 17، وأكد أنها مارست الجنس معه رغما عنه.