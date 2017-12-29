أبرز أعمال الديو الغنائية لعام 2017.. نجاح لافت وملايين المشاهدات! فن

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ثنائيات غنائية كثيرة شهدها العام 2017، بعضها أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نجاحا عاليا ونسبة مشاهدة مرتفعة، ابرز أعمال الديو :

3 دقات

جمع النجمة المصرية يسرى مع “أبو“، وقد تم عرض الاغنية في مهرجان الجونة السينمائي وحصدت نسبة مشاهدات عالية وصلت الى 74 مليون مشاهدة على يوتيوب.

الكيف

جمع بين الفنان الشعبي طارق الشيخ وفريق كايروكي، أغنية تتناول قضية المخدرات وأضرارها بطريقة لفتت أنظار الجميع، حققت أكثر من 53 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أعترف

ديو بين المطربة المصرية أمال ماهر والمطرب العراقي ماجد المهندس، لاقت الأغنية أعجاب الكثيرين، وقاربت نسب مشاهدتها الـ24 مليون على يوتيوب.

ورا الشبابيك

عمل جمع الفنانة اللبنانية إليسا والنجم المصري تامر حسني، والاغنية خاصة بفيلم “تصبح علي خير”. وحققت الاغنية نسبة مشاهدة تخطت 22 مليون على يوتيوب.

شر وخير

ديو بين المطربة السورية أصالة والمطرب والملحن محمود العسيلي، أغنية خاصة بفيلم “الخلية”، حصلت على جائزة أفضل أغنية فيلم في استفتاء الدير جيست، نسبة مشاهدتها اقتربت من عتبة الـ5 مليون.

ياللي

ديو بين النجمة التونسية لطيفة والمطرب احمد شيبة، وتخطت نسبة مشاهدتها الـ3 ملايين.