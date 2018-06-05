شاهد.. “أبو عمر المصري” أمام القضاء مجددًا لأنه لم يراعِ حرمة شهر رمضان

تقدم المحامي المصري سمير صبري، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام ضد مؤلف ومخرج مسلسل “أبو عمر المصري“، الذي يلعب دور بطولته الفنان المصري أحمد عز.

واتهم صبري في بلاغه كلًّا من مؤلف ومخرج المسلسل، بأنه “لم يراعِ أحد منهما حرمة شهر رمضان، ولا أخلاق وثوابت المجتمع في عدة مشاهد عُرضت بالمسلسل”.

وأضاف المحامي، أن مسلسل أبو عمر المصري الذي يعرض على قناة “ON E”، سعى المؤلف والمخرج من خلاله إلى “إفساد الأخلاق والترويج للرذيلة”.



وأشار البلاغ، إلى أن لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت إن مسلسل “أبوعمر المصري” تضمن في الحلقة 11 مشهدًا لـ”أحمد عز” به “إيحاءات جنسية”.

وكان مسلسل أبو عمر المصري قد تسبب بـ”أزمة كبيرة” مع دولة السودان، إذ قامت على إثره وزارة الخارجية السودانية باستدعاء السفير المصري، وسلمته احتجاجًا رسميًا على المسلسل، متهمة إياه بتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضي السوادن.