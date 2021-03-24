نشر المنتج والداعية الإسلامي -سابقًا- معز مسعود صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة “حلا شيحة” وأبنائهما الـ 6، وذلك في أحدث ظهور للثنائي بعد زواجهما عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

وظهر في الصورة معز مسعود مع زوجته حلا شيحه وأولاده وأولادها خلال تواجدهم في أحد النزهات العائلية خارج المنزل .وأرفق معز مسعود تلك الصورة بالتعليق قائلًا: “مع حبايب القلب، ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا”.

كما أن الفنانة حلا شيحة قد نشرت سابقًا صورة شهدت أول ظهور لها ولزوجها بعد عقد القران، مع نفس الأشخاص ما عدا إبنة حلا الصغيرة، بأحد الأماكن العامة، وأرفقتها بتعليق مشابه لتعليق زوجها، قالت فيه: “الحمد لله يوم جميل مع العائلة ، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعًا ” .

وكان المنتج معز مسعود، قد نشر صورًا من حفل عقد قرانه على حلا شيحة، والذي أقيم شهر فبراير الماضي، بأحد الفنادق المطلة على النيل. وعلّق معز على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، قائلا: “استمر في الابتسام والتألق حبيبي”.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه “إنستجرام”، وعلّقت “حلا” عليها قائلةً: “هاي معز.. مين واخد الصورة”، ليرد قائلا: “شخص مهم أوي”. وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وكان معز مسعود قد أثار الجدل، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان: “المقاتل”، وعلّق عليها: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”.

وأعادت “حلا” نشر الأغنية، وعلّقت: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.