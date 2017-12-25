أحلام: أتشرف بأن أكون خادمة لأمير الكويت فن

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عَرضت الفنانة الاماراتية أحلام، الغناء على أرض الكويت دون مقابل وقالت انها تتشرف ان تكون خادمة لامير الكويت.

وكتبت أحلام، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الأحد: “مش بس أعرض أن أغني ببلاش، بل يشرفني أن أكون خادمه لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والكويت”.

وأضافت:”أتشرف أغني للكويت وسأحارب لأكون تحت أوامر الكويت اللي لها فضل عليّ، إنتي خليني غصة في بلعومك، أحلام بتموت وهي وفيّة للخليج، وطول ما الشيخ صباح الأحمد موجود مب كفو حد يقول ليّ لأ”.

يذكر أن الفنانة أحلام جرى استبعادها مؤخرًا من لجنة تحكيم برنامج “the voice” الاستعانة بالفنانة الكويتية نوال بدلاً منها.