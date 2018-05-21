أحلام: “اللهم ارزقنا ثروة إليزابيث”.. كيف تفاعل جمهورها!

أثارت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقها على الزواج الملكي للأمير هاري والفنانة العالمية ​ميغان ماركل​.

وجاء في تعليق أحلام: “اللهم ارزقنا ثروة ​إليزابيث​، وجمال ديانا، و طلة كيت، وحظ ميغان قولوا امين عن البياخه”.

وعلى الرغم من أنّ بعض أمنيات متابعيها كانت مشابهة لتلك، إلا أنه استفز بعض روّاد هذه الوسائل الذين علّقوا على منشورها بصور لها وهي ترتدي مجوهراتها الثمينة.