أحلام تثير الجدل وتوضح سبب غيابها عن حفلات العيد في السعودية ‎

أثارت ​الفنانة أحلام​ الجدل بعدما اتشرت أخبار تفيد بأنها لن تشارك في حفلات عيد الفطر هذه السنة في السعودية.

وكشفت عن سبب غيابها مُوضّحة بأنها مرتبطة بحفل آخر في التوقيت نفسه.

ونشرت أحلام عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً جاء فيه:”عبد الله ما قصر كلمني أول الناس لحفل في الرياض وجدة” وتابعت ” بس للأسف أنا مرتبطة بحفل بنفس التاريخ والقادم أقوى، وأوعدكم بحفلات كما عوّدتكم تليق بجمهوري. وكيف عاد لو كانت هالحفلات في السعودية ومع الأخ الصديق والإعلامي القدير عبدالله مخارش انتظرونا”.

من جهة أخرى، افتتحت أحلام متجراً إلكترونيًّا، يحمل اسم “​بوتيكا​”، لبيع المستحضرات التجميلية والعطور والملابس.