أحلام تحظر أصالة على تويتر .. ” مطربتكم بلوك “

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن غضبها الشديد من الفنانة السورية ” أصالة ” وقيامها أحلام بعمل ” بلوك ” لأصالة لحظر متابعتها .
وكشف ذلك أحد متابعين الفنانة أحلام الذي علق على تغريدة لها داعية فيها بالشفاء للإعلامية فجر السعيد ويسألها عن سبب مسحها لتعليقها على منشور سابق لأصالة .
لترد عليه أحلام منفعلة قائلة : ” كل تبن أقسم بالله أنكم حثالة المجتمع أنتم ومن أرسلكم حيوانات ” .
وأضافت : ” قلبي معصور على فجر وأنتم شوية حيوانات مافي إحساس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي يأخذ حقي منكم .. أنا ما أشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين .. وفجر الله يعلم بحالها وأنتم سب فيها وفيني صدق عمري ما شفت كده مستوى واطي ” .
وفي تغريدة اخرى كتبت احلام قائلة : ” الله يذكر بالخير فجر الحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتأكدت من كلامها .. والمتابعة اللي فيها نفاق ما أبيها بلوك .. ومطربتكم بلوك يالا خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة ” .
وتعود بداية المشكلة عندما كانت أحلام قد علقت على تغريدة سابقة لأصالة تتحدث فيها عن الإنسانية والتعاطف بين البشر قائلة : ” هذا نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك ، إن أنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ .. اللي مستحيل ينتهي شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك ومش غريبة عليكِ أنتي معطاءة مع الكل جزاك الله خير ” .
لترد عليها أصالة : “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض ” .
ليهاجم البعض أصالة بإنه ليس بالوقت المناسب لتتحدث به عن ما يدور بينها وبين أحلام وأن تتحدث بهذه الطريقة التي اعتبرها البعض على حد وصفهم ” هضامة ” منها وهو ما لم تتقبله أحلام .