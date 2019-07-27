أحلام تحظر أصالة على تويتر .. ” مطربتكم بلوك “

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن غضبها الشديد من الفنانة السورية ” أصالة ” وقيامها أحلام بعمل ” بلوك ” لأصالة لحظر متابعتها .

وكشف ذلك أحد متابعين الفنانة أحلام الذي علق على تغريدة لها داعية فيها بالشفاء للإعلامية فجر السعيد ويسألها عن سبب مسحها لتعليقها على منشور سابق لأصالة .

لترد عليه أحلام منفعلة قائلة : ” كل تبن أقسم بالله أنكم ‏حثالة المجتمع أنتم ومن أرسلكم حيوانات ” .

وأضافت : ” قلبي معصور على فجر وأنتم شوية حيوانات مافي إحساس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي يأخذ حقي منكم .. أنا ما ‏أشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين .. وفجر الله يعلم بحالها وأنتم سب فيها وفيني صدق عمري ما شفت كده مستوى ‏واطي ” .

وفي تغريدة اخرى كتبت احلام قائلة : ” الله يذكر بالخير فجر الحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتأكدت من كلامها .. والمتابعة اللي فيها ‏نفاق ما أبيها بلوك .. ومطربتكم بلوك يالا خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة ” .

وتعود بداية المشكلة عندما كانت أحلام قد علقت على تغريدة سابقة لأصالة تتحدث فيها عن الإنسانية والتعاطف بين البشر قائلة : ” هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك ، إن أنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ .. اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك ومش غريبة عليكِ أنتي معطاءة مع الكل جزاك الله خير ” .

لترد عليها أصالة : “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض ” .

ليهاجم البعض أصالة بإنه ليس بالوقت المناسب لتتحدث به عن ما يدور بينها وبين أحلام وأن تتحدث بهذه الطريقة التي اعتبرها البعض على حد وصفهم ” هضامة ” منها وهو ما لم تتقبله أحلام .