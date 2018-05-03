شاهد.. أحلام تدعو فريقها في The Voice على «عزومة كبسة»

دعت الفنانة الإماراتية أحلام فريقها في برنامج المواهب The Voice، على عزومة كبسة مميزة.

أحلام نشرت مقطع فيديو طريف جمعها بالمشتركة العراقية دموع تحسين، بعد تناولهم الطعام، وكشفت انها قامت بالطبخ بنفسها لفريقها.



الفنانة الإماراتية علقت قائلة: “أنا عزمتهم اليوم وطبختلهم أحلى كبسة”، وقالت دموع أنها تعبت من كثر ما أكلت إلا أنها ستغني في العرض المباشر القادم من كل قلبها.

وقد ظهرت دموع بحالة صحية جيدة خلال مقطع الفيديو، وهو ما طمأن جمهورها، حيث أنها كانت قد تعرضت لإصابة في ذراعها مؤخرا ، وظهرت وهي تربطه بضمادة طبية، مرجعة سبب إصابتها غلى الحسد.