أحلام تزور فجر السعيد في منزلها بالكويت.. شاهدوا كيف غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع!

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة الإماراتية أحلام لفت أنظار الكثير من المتابعين.



وظهرت فيه وهي تقوم بتسجيله أثناء زيارة قامت بها لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وتوجهت إلى معجبيها بالسؤال عن مكان وجودها قبل أن تظهر فجر في المقطع لتكشف الفنانة أنها أتت لزيارتها وتناول الغداء برفقتها.

ورحبت بها بحفاوة بالغة. إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام هو التغيير في شكل أحلام حيث بدأ أنها وضعت العدسات اللاصقة الملونة.

وتباينت آراء المتابعين بين من رأوا أنها تليق بها ومن اعتبروا العكس.

كما ركزت بعض التعليقات على العلاقة بينها وبين الإعلامية وأشار عدد من الناشطين إلى أنها علاقة متينة وصادقة فيما رأى آخرون أن الخلاف قد ينشأ بينهما بعد ذلك.

ويذكر أن فجر أبدت نوعاً من العتب على الفنانة الإماراتية في وقت سابق حيث أشارت في فيديو انتشر بعد عودتها من رحلة العلاج في فرنسا إلى أنها كانت تتمنى حضور الأخيرة لاستقبالها وهو ما لم يحدث.