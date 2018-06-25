أحلام تضع بعض الإرشادات للنساء السعوديات بعد السماح لهن بقيادة السيارات

حرصت الفنانة أحلام على تهنئة النساء السعوديات برفع حظر القيادة المفروض عليهن منذ عقود، وتوضيح سبب رفضها للقيادة النساء السعودية وذلك عبر صفحاتها الشخصية بموقع “انستجرام”.

ونشرت أحلام صورة عبر صفحاتها الشخصية بموقع “انستجرام، وكتبت: “مبروك لبنات ونساء السعودية بالسياقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكن.. أتمنى لكن التوفيق ومزيدا من الازدهار والتقدم والسعادة اللي شهدتها في عيونكم، أمس، أسعدتني بالرغم من أنني كنت ضد السياقة في السعودية بشكل عام، ولكن فعلاً هو حق للمرأة السعودية الناجحة في كل مجالاتها.. الله يحميكن ويحرسكن ويحفظكن انتبهن من السرعة والانشغال بالموبايلات أثناء السياقة وانتوا قدها”.

يذكر أن المملكة العربية السعودية رفعت حظر القيادة المفروض منذ عقود على المرأة في المملكة، والتي كانت البلد الوحيد في العالم الذى منع النساء من قيادة السيارات.