أحلام تطلب من طبيبها ان يجعلها “أكثر جمالاً”.. شاهدوا كيف ردّ عليها؟

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجمهور أجواء زيارتها إلى عيادة طبيب التجميل أثناء تواجدها في فرنسا من أجل الخضوع لجلسات تُعيد النضارة لبشرتها والظهور بشكل أكثر شبابًا.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل العيادة ظهرت وهي تطلب من الطبيب أن يجعلها أكثر جمالاً إستعداداً لحفلة مهمة ستحييها قريباً.

وقالت:” قبل أن أغادر فرنسا جيت هنا عشان عندي حفلة مهمة جدًا.. وأنا لا أريد أن أكون جميلة كالعادة..أريد أن أكون أكثر جمالًا”.

وردّت عليها الطبيب قائلاً:” كل واحدة تأتي على العيادة تطلب أن تكون مثل أحلام.. إنتي حقيقي جميلة ونجمة النجوم وأتمنالك كل النجاح والتوفيق”.