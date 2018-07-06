أحلام تعتذر من هؤلاء الفنانين وتقول: “هذا الموضوع منتهي”

اعتبرت الفنانة ​أحلام​ أن الشعب المغربي معطاء وهذا ما اظهره لها في احدث اطلالاتها هناك في مهرجان موازين لختام دورته السابعة عشر. وعن تنازلها عن الاجر اعتبرت احلام مجيبة على السؤال انه “يمكن ان تكون قد احرجت بعض الفنانين المشاركين لذلك هي تعتذر منهم”.

وفي لقاء مع برنامج عرب وود المعروض على شاشة روتانا سينما كشفت احلام عن موقفها من قيادة المرأة السعودية حيث كانت قد عارضت الفكرة ثم شجعتها وقالت: “هذا الموضوع بالنسبة لي منتهي ومعارضتي ليست للمرأة السعودية بل اثق بها ولكن اعتراضي على الناس الذين يأتون من الخارج الى السعودية واليوم انا احترم هذا القرار واحب بنات السعودية”.

وعن عدم احيائها حفلات في السعودية على غرار غيرها من الفنانين قالت: “لأن جدولي مزدحم بالحفلات بين اميركا وجرش وعدد كبير من الدول”.