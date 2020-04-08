نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها أعلنت من خلاله عن مشاركتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره .

كما أطلقت هاشتاج يحمل إسم ” ساعة الصفر ” دعت من خلاله متابعيها إلى المشاركة أيضا في ذلك من أجل الوصول إلى صفر إصابات في دولة الإمارات .

وقالت أحلام في مقطع الفيديو : ” أتمنى أن يوصلكم هذا الفيديو وأنتم بأتم صحة وعافية وسعادة .. حبيت إني أسوي هذا الهاشتاج وأسميه ساعة صفر هدفي الأول منه إن إحنا نوصل بوطننا الحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا ” .

وتابعت : ” أتمنى إن كلكم تساهمون في هذا الهاشتاج لنثبت للعالم أجمع إن نحنا على قدر المسئولية وفوق كل التوقعات ” .

واختتمت أحلام حديثها متمنية للوطن العربي والعالم أجمع التخلص من هذا الفيروس .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” لنثبت للعالم اجمع إننا على قدر المسئوليه وفوق كل التوقعات وتحت اوامر قادتنا سمعا وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب يصفر حالة مصابة بفيروس كورونا .. فلنبداء بسم الله ” .