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أحلام تعلّق على تعيين ريما بنت بندر سفيرة بأميركا.. فماذا قالت؟

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ahlam kp

أعربت الفنّانة أحلام عن سعادتها وفخرها البالغين بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّقت أحلام عبر حسابها على انستقرام قائلة: “كأمرأه إماراتية وكامرأة خليجية عربية فخورة بهذه الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية وكيف أن كانت هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.. مبروك لك وهنيئاً لكُنّ بنات السعودية بمستقبل واعد وعظيم”.

يذكر ان تعيين الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة للسعودية في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، الذي عين نائبا لوزير الدفاع شهد احتفاءا كبيرا من السعوديين والعرب على حد سواء.

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