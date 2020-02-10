أحلام تقاضي ناشطاً كويتياً أكثر من (16000 دولار).. سيدفع الثمن!

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم ضدّ الناشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي ​مشاري بويابس​ وألزمته بدفع مبلغ قدره 5000 دينار أي أكثر من 16 ألف دولار أميركي، للفنانة الإماراتية ​أحلام​ تعويضاً أدبياً بسبب إساءته لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة #أحلام ٥٠٠٠ دينار تعويضاً أدبيًا عن الضرر الذي اصابها عن الاساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/Zgn0zaJuO2 — البحث والتحري نيوز (@albhthwalthry) February 9, 2020



وأعلن المحامي بدر باقر أن موكلته الفنانة أحلام تمكنت من الحصول على حكم بتغريم أحد المغردين المسيئين لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عبر صفحته: “محكمة الجنح تقضي بتغريم المغرد مشاري بويابس 5000 دينار أي ما يعادل (16500 دولار)، وذلك عن اساءته لموكلتي الفنانة احلام الشامسي، وتحيل الدعوى المدنيه بمبلغ 5000 كتعويض مؤقت”.