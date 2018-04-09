أحلام تلجأ الى “الفوتوشوب” من أجل تنحيف خصرها.. وتتعرض للإنتقادات

يبدو أنّ ظاهرة “الفوتوشوب” أصبحت تواكب معظم الفنانات، الأمر الّذي يعرّضهن للعديد من الإنتقادات من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل لاجتماعي.

إلا أنّ ما حصل مع الفنانة الإماراتية ​أحلام​ في الآونة الأخيرة أثار جدلا واسعا بين روّاد هذه المواقع.

وفي التفاصيل، نشرت أحلام صورا من حفلها الأخير في الكويت، ولكن من بين هذه الصور ظهر رأس الموسيقي إلى جانب خصرها على الجهة اليمنى “ممغوط”، وكأنّ أحلام لجأت إلى الفوتوشوب لكي تنحّف خصرها.

وما إن انتشرت هذه الصورة بين متابعيها، حتّى انهالت تعليقاتهم حول هذا الموضوع.