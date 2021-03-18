أعادت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” نشر الخبر الذي كانت قد أعلنته الفاشينيستا الكويتية ” فوز الفهد ” منذ أيام عن حملها .

والذي تضمن صورة لفوز الفهد وهي ببطن منتفخ وقالت في إعلانها عن الحمل : ” اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقر عيني بطفلاً صالحاً ليس في خلقه زيادة ولانقصان يارب العالمين ” .

وتابعت : ” الحمد لله .. الله يرزق كل محروم هذا الشعور اللي ما ينوصف .. اشكر كل شخص دعالي واتمنى لي الخير وربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون ” .

وعلقت أحلام على الصورة عبر حسابها على تطبيق سناب شات وكتبت مهنئة فوز الفهد : ” حبيبتي فوز ألف مبروك ربي يتمم عليج ويسعدك إنتي وعبداللطيف تستاهلين الفرح .. ماشاء الله تبارك الله ” .