أحلام في أوّل تعليق بعد مصالحة نوال الكويتية.. شاهدوا ماذا قالت!!

شاركت الفنانة الاماراتية أحلام فيديو مصالحتها مع الفنانة الكويتية نوال، وعلقت عليه قائلةً : “وانا فقدتج يا اختي الغالية ام حنين”.
الجدير ذكره أنه بعد خلاف شهير دام لسنوات طويلة عادت العلاقة التي تجمع بين فناننتي الخليج الاشهر أحلام ونوال الكويتية الى طبيعتها حيث تمت المصالحة بينهما اثناء حلول احلام ضيفة على برنامج مجموعة انسان .
وتفاجأت أحلام باتصال خاص مع الفنانة نوال الكويتية التي قالت فيه :”نحن في شهر فضيل وأنت تبقين أختي، ورب العالمين دائما يقول إن الّذي يسامح أولا هو الأكرم، فاليوم أنت أكرم منّي”. وتابعت نوال متمنية أن يجمعهما عملا فنيا عن قريب”.