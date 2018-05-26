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أحلام في أوّل تعليق بعد مصالحة نوال الكويتية.. شاهدوا ماذا قالت!!

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ahlam

بعد خلافات عديدة.. شاهد ما الذي جرى بأول اتصال بين أحلام ونوال الكويتية!

شاركت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ فيديو مصالحتها مع الفنانة الكويتية نوال، وعلقت عليه قائلةً : “وانا فقدتج يا اختي الغالية ام حنين”.

الجدير ذكره أنه بعد خلاف شهير دام لسنوات طويلة عادت العلاقة التي تجمع بين فناننتي الخليج الاشهر أحلام و​نوال الكويتية​ الى طبيعتها حيث تمت المصالحة بينهما اثناء حلول احلام ضيفة على برنامج مجموعة انسان .

وتفاجأت ​أحلام​ باتصال خاص مع الفنانة ​نوال الكويتية​ التي قالت فيه :”نحن في شهر فضيل وأنت تبقين أختي، ورب العالمين دائما يقول إن الّذي يسامح أولا هو الأكرم، فاليوم أنت أكرم منّي”. وتابعت نوال متمنية أن يجمعهما عملا فنيا عن قريب”.

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