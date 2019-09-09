أحلام لــ فجر السعيد: يا بختنا بصوتك ووجودك بينا.. دائمًا تثبتين انك عظيمة

وجهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ رسالة للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بعد شفائها من وعكتها الصحية.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا بختنا بصوتك ووجودك بينا ومع كل حبايبك والشكر لله اولًا ثم إرادتك ثانيًا دائمًا تثبتين انك عظيمة فجر”.

يا بختنا بصوتك ووجودك بينا ومع كل حبايبك والشكر لله اولاً ثم إرادتك ثانياً دائماً تثبتين انك عظيمه فجر #كلنا_ننتظرك_فجر pic.twitter.com/7RI9Vb0t4B — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 8, 2019

الجدير ذكره ان فجر السعيد طمأنت محبيها مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت بسببها لعمليات جراحية وقالت إنها في طريقها للشفاء رغم المرحلة الصعبة التي مرت بها، خصوصا ان الامر وصل بها الى حد الغيبوبة، وذلك في مداخلة ضمن برنامج “هنا الكويت” على قناة سكوب.