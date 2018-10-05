أحلام ونوال تنعيان الفنان الخليجي عبدالله معيوف: الله يرحمك حبيبي ويغفرلك

فجعت النجمة الإماراتية أحلام والنجمة الكويتية نوال بوفاة عبدالله معيوف، عضو فرقة “الفنطاس” الشعبية الخليجية، فنعتاه عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت أحلام: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه #ادعوا_له 🙏🏻 من اجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي الله يرحمه ويغفر له #عبدالله_معيوف في ذمه الله #انا_لله_وانا_اليه_راجعون
واضافت: “ادعوا له، من اجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي. الله يرحمه ويغفر له #عبدالله_معيوف في ذمه الله، انا_لله وانا اليه راجعون”.
وقالت نوال: “احر التعازي والمواساة لاسرة المرحوم الغالي عبدالله معيوف، الاخ والصديق والابن. رحيله فاجأنا وافجعنا. الله يرحمك حبيبي ويغفرلك”.
احر التعازي والمواساة لاسرة المرحوم الغالي عبدالله معيوف
الاخ والصديق والابن رحيله فاجأنا وافجعنا الله يرحمك حبيبي ويغفرلك
إنا لله وإنا إليه راجعون 💔
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) October 4, 2018