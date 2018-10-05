أحلام ونوال تنعيان الفنان الخليجي عبدالله معيوف: الله يرحمك حبيبي ويغفرلك

فجعت النجمة الإماراتية أحلام والنجمة الكويتية نوال بوفاة عبدالله معيوف، عضو فرقة “الفنطاس” الشعبية الخليجية، فنعتاه عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت أحلام: “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه”.

واضافت: “ادعوا له، من اجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي. الله يرحمه ويغفر له #عبدالله_معيوف في ذمه الله، انا_لله وانا اليه راجعون”.

وقالت نوال: “احر التعازي والمواساة لاسرة المرحوم الغالي عبدالله معيوف، الاخ والصديق والابن. رحيله فاجأنا وافجعنا. الله يرحمك حبيبي ويغفرلك”.