أحمد إبراهيم يوجه رسالة لأنغام : ” حقك عليا أنا يا ست الستات “

نشر الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بزوجته السابقة الفنانة ” أنغام ” والتي أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد إبراهيم في الصورة وهو يقبل رأس أنغام وكتب في تعليقه عليها : ” حقك عليا أنا يا ست الستات .. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب سيبك منهم ” .

الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول الهدف من نشره لهذه الصورة وهل هي إعلانا لقيام الصلح بينهما وعودتهما من جديد أم إنه يحاول أن يراضيها ويعتذر منها .

يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن منذ أيام انفصاله عن أنغام بعد زواج استمر لمدة عام .