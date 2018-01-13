أحمد السقا غاضب بعد شائعة وفاة نجله فن

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نفى مصدر مقرب من الفنان المصري أحمد السقا ما تردد حول وفاة نجله، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة وأن السقا غضب تمامًا عند سماعه تلك الشائعة.

وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر كاذب عن وفاة «ياسين»، نجل الفنان أحمد السقا، فى حادث سيارة على الطريق الصحراوى.

وكان ياسين السقا قد ظهر قبل 3 أيام، من خلال صورة له عبر حسابه على «انستجرام»، بأحد «الكافيهات»، وعلق عليها بالإنجليزية قائلًا: «لو كل شيء فقد فسيأتي أكثر مرة أخرى».

يذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد نفى أيضًا هذه الشائعة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظل صمت أحمد السقا ونجله، وعدم تعليقهما على تلك الأخبار.