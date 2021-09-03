تتواصل فصول أزمة الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري مع زوجها أحمد العنزي بعد اعلانهما الانفاصل مؤخرا حيث خرج الاخير بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي تحدث فيه عن مؤامرة وعن اكتشافه لذلك عن طريق الـ “اي كلاود”.

وقال أحمد العنزي في مقطع فيديو جديد: “اللي بيصير بجد بجد مو معقول نهائيا، شنو فيك أحمد كل شوي طالع لنا بمشكلة! س لحقيقة و أنا اللي طالع بمشكلة، أنا فوجئت برقم دق عليا، آلو.. هلا والله.. أحمد.. إيه اتفضل، أحمد راجع لنا المفر، سالت ليش الموضوع، لقيتهم بيقولوا مش أنت حد فلانة.. فاستغربت.. وين ها الحكي! بيقولي شو اسمك، اتعصبت وقلت أنا ما دشيت المنطقة بأكملها اليوم”.

وأضاف: “الناس تاكل وتشرب وكل شي معانا، شفتوا انتو إيش صاير! شوفتو الطعنة شلون صايرة!، هتقولولي أحمد أنت كيف اكتشفت كل هذا! معايا “اي كلاود” بنتي، جاسوسة كل شي بتصوره صوت وصورة، فكل شي وصل عندي الله يبي يكشفكم، فأنا مسوي..أنا للأمانة ما أبغي أطلع أو أسوي وأسولف لكن اللي بيصير أوفر بزيادة وكل ساعة يسواا حاجة لكن كل واحد راح يتحاسب.. صعب صعب”.

من ناحية أخرى، علّقت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ على خبر انفصال ​سارة الكندري​ عن زوجها ​أحمد العنزي​ وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي لأحمد العنزي.

وظهر احمد العنزي، في الفيديو الذي نشرته مي العيدان عبر حسابها على انستغرام، وهو يقول انه لن يسمح لأي احد بالإساءة الى سارة الكندري كونها والدة ابنته.

واشارت مي العيدان الى ان موضوع الإنفصال عبارة عن تمثيلية حيث علّقت كابتة: “طبعا لان السالفه تمثيليه وتوقعوا بعد ١٠ ايام بيقولون انهم ارجعوا لبعض لانهم يحبون بعض وعشان بنتهم ولا عزاء للاغبياء اللي صدقوهم”.