نشر ” إسلام العوضي ” شقيق الفنان ” أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة من مشهد للفنان محمد هنيدي في فيلمه ” فول الصين العظيم ” والتي استعان بها للسخرية من شقيقه .
على خلفية الدور الذي يقوم به أحمد العوضي في مسلسل الاختيار التي يتم عرضها خلال الموسم الرمضاني الحالي ويقوم العوضي بتجسيد شخصية الإرهابي ” هشام العشماوي ” .
وكتب إسلام العوضي في تعليقه على الصورة قائلا : ” وأنا بتفرج على الاختيار وأنت قاعد جنبي ” .
ومع إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة قوبل الدور الذي يجسده الفنان أحمد العوضي بالكثير من الانتقاد من الجمهور الذي انعكس كرههم للشخصية الحقيقية على العوضي .
يذكر أن مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار .. ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي .