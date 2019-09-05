أحمد الفيشاوي: لم أتخذ قرارا بشأن وصية والدي

كشف الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عن مطالعته لعدة سيناريوهات سينمائية عن شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي، بعدما قرّر المباشرة بتنفيز وصية والده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي بتجسيده لهذه الشخصية بعد وفاته.

وصرّح أحمد الفيشاوي في حديث خاص لصحيفة “الوطن” المصرية، إنَّه سيختار من بين هذه السيناريوهات بعد قراءتها وتنفيذها سواء بتوليه إنتاجها أو تجسيد الشخصية.

وتجدر الإشارة الى أن الفيشاوي يحضّر بشكل مكثّف دوره في فيلم “عقد الخواجة”، المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده قريباً، تؤدي الفنانة هيفا وهبي دور البطولة الى جانب أحمد داوود، تحت إدارة المخرج محمد حماقي.