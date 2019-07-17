أحمد الفيشاوي يكشفُ حقيقة خيانته لزوجته ندى الكامل وانفصالها عنه.. وهذه أمنيته!

أكّد الفنان المصريّ الشّاب، أحمد الفيشاوي، عدم رغبتهٍ في مشاركة شؤونِ حياتهِ الشّخصيّة مع العامّة، وإقحامِ الجمهور فيها، بل يُفضّل أنْ يشاركهُ جمهوره بآرائهم حول أعماله الفنيّة الجديدة فقط، خاصّة أنّه ينافسُ بفيلم “أولاد رزق2” خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأضاف الفيشاوي، في تصريحٍ خاصٍ لـ”فوشيا”، بأنّه لا توجدُ خلافاتٍ بينهُ وبين زوجته، كما يتكهّنُ البعض، وأنَّ أعمالهُ الفنيّة هي الشاغلُ الوحيد لديه. مضيفًا، أنّه يفضلُ عدم الرّدّ على الإشاعات ، التي تروَّجُ بين الحين والآخر، عن حياته الشّخصيّة.

وأوضح، أنّه يطالبُ جمهوره ومحبّيه، الاستمتاع بفيلم “أولاد رزق2″، الذي سيكون مفاجأة لهم، وعدم الالتفات إلى ما ينالهُ من إشعات، حيثُ إنّه لا يخشى قول الحقيقة، إذا حدثت.

وفي وقتٍ سابق، أثارت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل، بحديثها عن حقوق المرأة والخيانة، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، ما تسبّب في حديث البعض، عن وجود خلافات بينها، وبين زوجها.

وكتبت ندى الكامل، في منشورها قائلًة: “أخبروني بحقوق المرأة في كل الأديان غير الإسلام؟ علموه لبناتكم، ثقفوهن في دينهن الذي ظهرن عليه بالفطرة مع تشتت الفكر وتبدل الأحوال”.

ومن جانبٍ آخر، كشف النجم المصريّ، عن أمنيته الكبرى، في عمل فنيّ، يجمعه بوالده الفنان الكبير، فاروق الفيشاوي، الذي ينصبّ كامل اهتمامه الآن، بمسرحيّة الملك لير، بطولة النجم يحيى الفخراني، وأنّه يسعى لتحقيقِ تلك الأمنية.

جديرُ بالذّكر، أنَّ فيلم “أولاد رزق 2” بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وأحمد داوود، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.