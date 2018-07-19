أحمد حلمي يؤكد مشاركته بالموسم الجديد لـ «Arabs Got Talent»

أكد النجم أحمد حلمي مشاركته في الموسم الجديد من برنامج إكتشاف المواهب “Arabs Got Talent” بعد الجدل الذي أثير الفترة الأخيرة حول مشاركته ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة بها أماكن التقديم للمتسابقين

يذكر أن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «أراب جوت تالنت» عرض في شهر مايو الماضى، وحصلت إيمان بيشة على أعلى نسبة تصويت، لتحصل على لقب نجمة الموسم الخامس