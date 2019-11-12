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أحمد حلمي يرد بقوة على منتقدي بنطلونه.. شاهدوا ماذا قال!

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ahmad helmy iiii

أحمد حلمي

تعرّض الممثل المصري ​أحمد حلمي​ للانتقادات بسبب احدث صورة نشرها له برفقة الفنان عمرو دياب من داخل الطائرة بعد انتهاء الاخير من إحياء حفلته الغنائية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: “حبيب الملايين وأنا أولهم”، وانهالت التعليقات الساخرة من بنطلون أحمد حلمي واطلالته بالاجمال وقالوا ان ما يرتديه اشبه بالكلسون.
فرد حلمي على التعليقات السلبية وكتب:” للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسألوا ده كلسون ولا إيه أحب أطمنهم وأقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو”

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