أحمد حلمي يعود للسينما في موسم عيد الأضحى المقبل

يستعد الفنان المصري أحمد حلمي لطرح فيلمه الجديد ” خيال مآتة ” في موسم عيد الأضحى المقبل بعد غياب عن السينما دام لمدة 3 سنوات .

وكان قد نشر حلمي صورة له أمس عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام ” وكتب فيها : ” زيزو .. خيال مآتة ” مشيرا إلى الشخصية التي سيقدمها في الفيلم .

وعلق أحمد حلمي على الصورة قائلا : ” خيال مآتة .. عيد كبير ” .

وهنأه عدد كبير من متابعيه ومن زملائه الفنانين مثل ياسمين عبد العزيز وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن معلنين عن انتظارهم للفيلم ومتمنيين له النجاح والتوفيق .

الفيلم من بطولة : منة شلبي وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة .. ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي .

ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية كان فيلم ” لف ودوران ” وشاركه في البطولة دنيا سمير غانم وجميلة عوض وصابرين وإنعام سالوسة وميمي جمال .