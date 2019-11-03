أحمد سعد عن الحكم بحبس طليقته سمية الخشاب: “خطأ اجرائي حدث دون علمي”!

علق الفنان المصري أحمد سعد على قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طليقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات.

وقال أحمد سعد عبر حسابه انستغرام:”برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية”.

وأضاف سعد: “تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”.

وكانت سمية الخشاب قد علقت على قرار حبسها متهمة احمد سعد بالبلطجة وتهديدها وذلك في مداخلة مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>