أحمد سعد يعيش قصة حب.. هل أخفى وجه حبيبته بهذه الطريقة!

أثار الفنان أحمد سعد جدلاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية بسبب نشره صورة تجمعه بفتاتين أحدهما تضع يدها على كتفه، لكنه أخفى وجههما برسومات وعلق قائلًا :”صحابي البلالين”.

هذه الصورة دفعت الكثير من متابعي أحمد سعد للتأكيد بأنه يعيش قصة حب، ولكنه يصر على إخفاءها وعدم الكشف عن حبيبته الجديدة، وذلك بعد مرور عدة شهور على انفصاله عن سمية الخشاب.

هذه ليست المرة الأولى التي يثير بها أحمد سعد الجدل حيث نشر منذ أسابيع صورة لهدية تلقاها عبارة عن ساعة يد، وأوضح أنها من شخص يحبه ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان أحمد سعد نفى عودته إلى سمية الخشاب وأكد أنها صفحة وانتهت من حياته.