أحمد سعد يكذب تصريحات سمية الخشاب ويرد بطريقته على خبر عودتهما

بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها الفنانة سمية الخشاب بحديثها عن علاقتها بطليقها المغني أحمد سعد، نفى الاخير، كما فعلت الخشاب قبله، كل الاخبار التي تحدثت عن العودة لبعضهما بعد انفصالهما منذ أشهر بسبب مشاكل عائلية.

وبعد حديث الخشاب عن علاقتها بسعد بعد الانفصال، واصفة اياها بالجيدة، رد سعد خلال الساعات القليلة الماضية برسالة غير مباشرة، حيث كتب عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام: “كذب كذب أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للى وراء خالص ولا بفكر فيه ونفسي ننسى المرحلة دي بقى”.

واضاف “يا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.

اعتبر العديد من متابعيه بأن تعليقه يندرج ضمن اطار تكذيبه لكلام طليقته عن علاقتهما الجيدة، مؤكداً توضيحها الذي نفت فيه عودتها لسعد، واصفة الامر ب”شائعة سخيفة”.